Бюст лётчика Сергея Каширина в Гдове разбил подросток

17:17, 26 сентября 2024, ПАИ

Полиция нашла причастных к порче бюста почётного жителя Гдова, писателя, поэта и лётчика Сергея Каширина. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

«После поступления сообщения нами были отработаны граждане так называемой группы риска. При общении с ними и выяснилось, что причастен к этой ситуации 17-летний подросток, проживающий в городе Гдове», – рассказал заместитель начальника отдела – начальник полиции ОМВД России по Гдовскому району Михаил Шувалов.

Также выяснилось, что компания, в которой находился подросток, распивала алкоголь около памятника Сергею Каширину.

Во время посиделок одному из ребят не понравился бюст лётчика. Со словами: «Что он на меня смотрит?» парень ударил кулаком по скульптуре. Из-за этого памятник треснул, и его часть откололась.

Сейчас проводится оценка нанесённого ущерба. В ближайшее время будет принято процессуальное решение», – рассказал Михаил Шувалов. Подросток свою вину признал и раскаялся.

Повреждённый бюст писателя отправлен на реставрацию. Его приведут в порядок, в ближайшее время он займёт своё место в сквере. При этом продолжается сбор средств на оплату изготовления и установки бюста.

Отметим, подобное преступление предусмотрено частью 1 статьи 214 (вандализм) УК РФ. Минимальная санкция статьи предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, максимальная – исправительные работы на срок до одного года или арест до трёх месяцев.

Напомним, бюст был установлен в декабре 2023 года на народные средства. Возможно, происшествие попало на запись камеры наблюдения.