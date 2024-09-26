Житель России пытался на спор отжаться 240 раз, но получил инфаркт на 239-м
Житель Омска поспорил с приятелем, что отожмётся от пола 240 раз. На 239-м ему стало плохо, из-за чего пришлось вызвать скорую медицинскую помощь. Об этом сообщает издание «Вести.Ru».
Омич в итоге проиграл спор, поскольку не смог завершить упражнение из-за сильной боли. Мужчине вызвали скорую, которая отвезла его в отделение кардиологии с инфарктом. Врачи спасли ему жизнь.
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