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Общество

Заместитель главвреда журнала «Судья» оценила судебную конференцию в Пскове

Важность проведения Всероссийских научно-практических конференций, которые посвященная развитию судебного права, объяснила заместитель главного редактора журнала «Судья» и российской юстиции Елена Поварова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Елена Поварова. Фото: ПАИ

«Это уже мой третий визит. Каждый раз город вдохновляет приезжать сюда вновь и проводить здесь новые научно-практические мероприятия. В позапрошлом году здесь проходил масштабный исторический форум «Псковская судная грамоты». До сих пор мои коллеги относятся к нему с интересом и благодарностью и надеются на то, что тематика Псковской судной грамоты неисчерпаема», – отметил Елена Поварова.

Суд – это основа современного общества, обратила внимание она. «Кто как не суд стоит ближе всего к решению практических проблем, регулированию всех социальных конфликтов. Считаю, что чем понятнее деятельность судебной власти, тем понятнее, как выстраивать диалог между обществом и судом», – сказала Елена Поварова.

Конференция, посвящённая 80-летию областного суда, нацелена на коммуникацию и создание понятных рамок диалога, пояснила заместитель главверда журнала «Судья».

«Опосредованно любая научно-техническая конференция так или иначе формирует определённые взгляды на доктринную практику. С одной стороны, судебная власть очень консервативна, и нельзя сказать, что какие-то изменения происходят в ней быстро. А с другой стороны, судебная власть во взаимодействии с обществом впитывает те тенденции, которые происходят», – подчеркнула Елена Поварова.

Напомним, что сегодня в Пскове прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 80-летию областного суда.

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