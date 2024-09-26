Более 14 километров дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок отремонтировали в Пыталовском округе

17:51, 26 сентября 2024, ПАИ

Более 14 километров дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок отремонтировали в Пыталовском муниципальном округе в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Специалисты отремонтировали участок, расположенный между населёнными пунктами Савинцы и Вышгородок, который также является объездной дорогой Пыталово. Кроме того, автодорога востребована у местных жителей, она входит в опорную сеть Псковской области, обеспечивая регулярное сообщение грузового и пассажирского транспорта.

Ремонт объекта вели с 2023 года. За это время подрядчик выполнил целый комплекс работ: восстановил укреплённую часть обочин и виражей, отремонтировал водопропускные трубы, обновил дорожное покрытие на проезжей части дороги, пересечениях, примыканиях и съездах, укрепил обочины и откосы.

Также подрядчик отремонтировал изношенное дорожное покрытие на мосту через реку Утроя. Привёл к нормативу существующие автобусные остановки: выполнил обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами, уложил тактильную плитку для передвижения маломобильных групп населения, установил автопавильоны, скамейки и урны.

Для безопасности дорожного движения обновлено барьерное ограждение и нанесена дорожная разметка. На эти цели из федерального бюджета было выделено порядка 319 млн рублей.

Ремонт выполнила подрядная организация ООО «Дорстройсервис» по контракту с «Псковавтодором». Объект прошёл официальную приёмку и уже введён в эксплуатацию без замечаний и в срок.