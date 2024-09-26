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Общество

Псковские работодатели обсудили меры господдержки при трудоустройстве отдельных категорий соискателей

На базе кадрового центра «Работа России» по Пскову и Псковскому району состоялось заседание Клуба работодателей сегодня, 26 сентября. В обсуждении приняла участие консультант отдела трудоустройства комитета по труду и занятости Псковской области Олеся Облакова. Об этом сообщается в телеграм-канале комитета.

Псковские работодатели обсудили меры господдержки при трудоустройстве отдельных категорий соискателей. Фото: комитет по труду и занятости

В ходе встречи участники обсудили вопросы, касающиеся господдержки работодателей, организации временного трудоустройства граждан, трудоустройство подростков, формат экспресс-стажировки и другие темы.

За подробной информацией о работе Клуба работодателей, а также о мерах поддержки можно обратиться в кадровый центр «Работа России» (vk.com/cznpskov) по Пскову и Псковскому району по адресу Псков, улица Коммунальная, 71а.

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