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Общество

Команда ПсковГУ представила международные проекты вуза на ХII Белорусско-Российском молодёжном форуме

Команда ПсковГУ приняла участие в ХII Белорусско-Российском молодёжном форуме, который прошёл в Минске. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства образования Республики Беларусь, Национального совета молодёжных и детских объединений России, Белорусского республиканского союза молодёжи, МИРЭА – Российского технологического университета.

В этом году в форуме принимает участие около 70 представителей федеральных и региональных молодёжных общественных организаций, молодые специалисты медиасферы, организаторы добровольческой деятельности и молодые историки.

В числе основных тем форума в этом году сохранение исторической памяти, развитие медийно-информационной грамотности, волонтёрское движение России и Беларуси, роль молодёжных общественных организаций в укреплении молодёжного сотрудничества, Союзное государство в условиях новых вызовов.

Проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева представила российско-белорусские проекты, которые объединили ПсковГУ и другие вузы нашей страны с университетами дружественной страны. В их числе студенческий турслёт Союзного государства, патриотическая акция «Эхо войны», фестиваль театрального искусства «Мосты дружбы» и другие проекты.

На форсайт-сессии проекта «Мосты дружбы», которая проходила в ПсковГУ в прошлом году, была разработана идея акции «Союзный десант». Она будет реализована уже в октябре этого года: будут организованы совместные выезды студотрядов Псковской области и Республики Беларусь на территории обеих стран, а также обмен опытом патриотической и добровольческой работы.

Автор студмедиа «ТОЛК» Анна Малахевич представила доклад «Российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа». Анастасия Стрюк рассказала о взаимодействии студенческого медиа ПсковГУ «ТОЛК» с медиа белорусских университетов, а также об освещении российско-белорусской повестки.

Виталий Фролов, аспирант кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ, рассказал о роли молодых учёных в сохранении исторической памяти у современной молодёжи.

Добавим, ХII Белорусско-Российский молодёжный форум проводится для обмена опытом и реализации совместных проектов в Союзном государстве. Инициатором проведения форума является Национальный совет молодёжных и детских объединений России. Идея была поддержана Белорусским республиканским союзом молодёжи, и в 2013 году состоялась первая двусторонняя встреча.

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