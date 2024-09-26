Посвящённый работе психолого-педагогических классов в Псковской области семинар прошёл в Острове

20:24, 26 сентября 2024, ПАИ

В Острове состоялся межмуниципальный семинар-совещание, посвящённый работе психолого-педагогических классов в Псковской области. В нём приняли участие педагоги, руководители в сфере образования из Островского, Пыталовского и Пушкиногорского районов, а также специалисты ПОИПКРО, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Участники семинара обсудили практики реализации проекта, перспективы взаимодействия и поделились опытом работы. В частности, представители ПОИПКРО рассказали о целях и задачах проекта, о методическом сопровождении, а также о модели наставничества «ученик – ученик» в психолого-педагогических классах. Педагоги из островской школы № 1 и гимназии Островского района поделились опытом организации работы в профильных классах.

Семинар стал площадкой для обмена опытом, выявления проблем и поиска новых решений в работе с психолого-педагогическими классами. Участники подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества между разными муниципалитетами для успешного развития проекта.

Напомним, проект создания психолого-педагогических классов в Псковской области стартовал в 2023 году. Он направлен на углублённое изучение психологии и педагогики, а также на формирование предпрофессиональных компетенций будущих учителей.