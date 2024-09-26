В суд направлено уголовное дело псковича, ударившего ножом соседку по общежитию

20:42, 26 сентября 2024, ПАИ

В суд направлено уголовное дело псковича, ударившего ножом соседку по общежитию. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

В апреле текущего года житель Псковской области, находясь по месту жительства, распивал спиртные напитки. В это время его соседка по общежитию делала ремонт, из-за чего чаще обычного захлопывала входную дверь.

Хлопанье двери раздражало псковича. Мужчина подошёл к соседке и предложил свою помощь, чтобы устранить хлопанье дверью. Женщина отказалась, после чего обвиняемый взял кухонный нож и начал угрожать соседке.

Возник конфликт, в ходе которого пскович причинил жертве тяжкий, опасный для жизни вред здоровью – нанёс удар ножом в живот. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.