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Общество

Литературный фестиваль «Книжная яблоня» проходит в Пскове

Литературный фестиваль «Книжная яблоня» проходит в Пскове. В частности, в Центральной городской библиотеке работает книжная выставка-ярмарка. Посетители выставки смогут ознакомиться с новинками издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, а также пообщаться с авторами и задать им вопросы, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Книжный фестиваль «Книжная яблоня» проходит в Пскове. Фото: организаторы

Выставка будет работать в библиотеке на Конной, д. 6 до 28 сентября с 10:00 до 16:00. Также запланированы выступления авторов и творческие программы для юных читателей.

Фестиваль «Книжная яблоня» организует и проводит Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке управления культуры городской администрации. В программе фестиваля, помимо книжной ярмарки, встречи с писателями, лекции, мастер-классы, театрализованные программы, выставки, показ мульсериала и мероприятия по обмену опытом между представителями библиотечного сообщества.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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