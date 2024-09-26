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Гдовские «Хищники» вышли в финал первенства России по микрофутзалу

Гдовские «Хищники» вышли в финал первенства России по микрофутзалу. Впереди игра с командой из Ульяновска, которая состоится в Калуге завтра, 26 сентября. Об этом пишет районная газета «Заря».

Гдовские «Хищники» вышли в финал первенства России по микрофутзалу. Фото: газета «Заря»

«Мы внимательно следим за событиями в Калуге, которые уже три дня держат гдовичей в напряжении. Болеем за юных футболистов, которые защищают честь всего региона! И «Хищники» радуют своих верных болельщиков. Сегодня пришла прекрасная новость: ребята вышли в финал! Впереди решающая игра. Держим кулачки за гдовских ребят. Успеха и победы!» – пишет газета.

Тренер Константин Албегов рассказал, что спортсмены собранны, много тренируются и выкладываются на все сто процентов.

Смотреть игру можно в прямой трансляции на площадке сообщества «Первенства России по футзалу» по ссылке: https://vk.com/wall-218487677_411. Игра состоится завтра в 13:45.

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