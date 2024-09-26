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Общество

Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.

  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области

При исполнении воинского долга погибли старший лейтенант Дмитрий Корнышев, гвардии младший сержант Алексей Блашкевич, гвардии рядовой Андрей Васильев, гвардии рядовой Андрей Смолькин, рядовой Александр Аллаяров, рядовой Владимир Демидов.

«Приношу искренние соболезнования родным, всю необходимую помощь окажем. Вечная память и вечная слава нашим героям», – сказал губернатор.

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