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Представительница Псковской области участвует во Всероссийских учебно-методических сборах в Майкопе

Всероссийские учебно-методические сборы, посвящённые работе с обучающимися с девиантным поведением, проходят в Майкопе при поддержке департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России. Псковскую область представляет советник директора по воспитанию Островского многопрофильного колледжа Анна Носкова, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Представительница Псковской области участвует во Всероссийских учебно-методических сборах в Майкопе. Фото: комитет по образованию Псковской области

В рамках мероприятия 90 советников директоров по воспитанию из 87 регионов России обсуждают роль советника в профилактике, ищут новые методы работы с детьми. Представительница Псковской области отметила, что сборы – это уникальная возможность получить новые знания и обменяться опытом с коллегами.

Участников мероприятия ждут интерактивные лекции, деловые игры, мастерские и практикумы федеральных экспертов.

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