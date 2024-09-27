Сильные осадки ожидаются на Северо-Западе России

07:30, 27 сентября 2024, ПАИ

Сезонная перестройка атмосферных процессов стартовала по всей стране, сообщает метеоцентр «Фобос».

На территорию Русской равнины будет вторгаться атлантический циклон, предупредили синоптики. «Ещё накануне дожди начались в Новгородской, Псковской, Ленинградской областях и Карелии. Сегодня поля фронтальной облачности продолжат закрывать небо на западе и северо-западе Европейской России», – пояснили специалисты.

По их словам, местами ожидаются довольно сильные осадки – до 10-20 мм за сутки. Именно столько обычно собирается в сумме за одну сентябрьскую неделю, отметили в «Фобосе».