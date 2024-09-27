Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже псковича

08:46, 27 сентября 2024, ПАИ

Псковича, подозреваемого в краже из магазина на улице Труда, задержали в Пскове ночью сегодня, 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Персонал в магазине воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия наряд Росгвардии задержал 18-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала продукты на сумму 1 050 рублей.

По факту хищения проводится проверка, подчеркнули в управлении.