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Происшествия

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже псковича

Псковича, подозреваемого в краже из магазина на улице Труда, задержали в Пскове ночью сегодня, 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Персонал в магазине воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия наряд Росгвардии задержал 18-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала продукты на сумму 1 050 рублей.

По факту хищения проводится проверка, подчеркнули в управлении.

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