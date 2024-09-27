День открытых дверей для студентов провели в Великолукской больнице
День открытых дверей для студентов 2 курса направлений подготовки «Лечебное дело» и «Сестринское дело» Великолукского медицинского колледжа провели в Великолукской больнице. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной клинической больнице.
Встреча с будущими медиками прошла в формате беседы. Главный врач больницы Евгений Панфёров узнал у выпускников об их профессиональной мотивации, планах на будущее трудоустройство в медучреждения города, рассказал о великолукском филиале.
«В настоящее время идет активная работа по ремонту помещений, оснащению медучреждения современным оборудованием, улучшению условий труда для персонала», – отметил он.
Большое интервью с главврачом Псковской областной клинической больницы Евгением Панфёровым читайте по ссылке.
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