Из-за хлопанья двери пскович ударил соседку ножом в живот

09:45, 27 сентября 2024, ПАИ

Житель Пскова ударил свою соседку ножом в живот, потому что она громко хлопала дверью, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В апреле 2024 года пскович находился по месту жительства в общежитии и выпивал.

В это же время его соседка делала ремонт в комнате, часто выходила и хлопала дверью. Последнее очень раздражало псковича.

Он подошел к соседке и предложил помочь, чтобы дверь не хлопала, на что женщина сказала, что ей не нужна его помощь.

После этого мужчина пошел на кухню и взял там нож.

Вернувшись к двери соседки, пскович начал ей угрожать: либо они решат вопрос с шумом от двери по-хорошему, либо по-плохому, указав взглядом на нож в руке. После этого они начали ругаться и оскорблять друг друга.

Во время конфликта мужчина ударил женщину ножом в живот.

Теперь пскович обвиняется в совершении преступления по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.