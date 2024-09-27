Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Итоги проекта «Шахматы – игра людей» подводят в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам проекта «Шахматы – игра людей», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 27 сентября.

Поговорим о результатах проекта с председателем Детско-юношеского совета Федерации шахмат Псковской области, руководителем структурного подразделения «Шахматы» ГАОУ ДО «Лидер» Александром Шпаком, врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатериной Гончаровой, директором АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим», руководителем образовательного проекта «Шахматы – игра людей» Святославом Самсоновым, студенткой ПсковГУ, выпускницей образовательного проекта «Шахматы – игра людей» Валерией Потаповой.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 сентября 2024

Итоги проекта «Шахматы – игра людей» подводят в медиацентре ПАИ
26 сентября 2024

Гдовские «Хищники» вышли в финал первенства России по микрофутзалу
26 сентября 2024

Десант олимпийских чемпионов: в Пскове именитые спортсмены пообщались со школьниками
26 сентября 2024

Житель России пытался на спор отжаться 240 раз, но получил инфаркт на 239-м
26 сентября 2024

Олимпийский чемпион оценил шансы российских спортсменов на чемпионате мира по велоспорту
26 сентября 2024

Трёхкратная рекордсменка мира назвала причину спада псковской легкоатлетки Натальи Спиридоновой
26 сентября 2024

Олимпийский чемпион Александр Краснов: Псков преобразился
26 сентября 2024

Экс-рекордсменка мира оценила результаты двукратной чемпионки России по лёгкой атлетике Эмилии Тангары

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...