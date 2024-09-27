Итоги проекта «Шахматы – игра людей» подводят в медиацентре ПАИ

11:06, 27 сентября 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам проекта «Шахматы – игра людей», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 27 сентября.

Поговорим о результатах проекта с председателем Детско-юношеского совета Федерации шахмат Псковской области, руководителем структурного подразделения «Шахматы» ГАОУ ДО «Лидер» Александром Шпаком, врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатериной Гончаровой, директором АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим», руководителем образовательного проекта «Шахматы – игра людей» Святославом Самсоновым, студенткой ПсковГУ, выпускницей образовательного проекта «Шахматы – игра людей» Валерией Потаповой.

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