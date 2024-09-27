На презентацию книг издательства «Факел» приглашают псковичей

12:18, 27 сентября 2024, ПАИ

Презентация книг издательства «Факел» пройдёт в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева 27 сентября в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Презентация пройдёт в рамках литературного фестиваля «Книжная яблоня». Книги презентует директор издательского дома «Факел» Елена Батуева.

Издательство «Факел» публикует книги авторов, исследующих историю своего рода. Среди изданий, которые будут представлены, книги о святом псковском князе Довмонте «От князя Довмонта до князя Давида» и «Зов предков», написанные жительницей Ярославля Евгенией Домонтович, которая занимается изучением судьбы потомков святого князя.