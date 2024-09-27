Михаил Ведерников поздравил работников завода «Велмаш» с 80-летием предприятия
Великолукский машиностроительный завод отметил свое 80-летие, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Поздравительный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на торжественном мероприятии по случаю юбилея предприятия зачитал председатель комитета по экономике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев.
«За эти десятилетия завод прошел большой путь, многие поколения великолучан внесли свой вклад в его развитие – и вам действительно есть чем гордиться. Продукция завода, отвечающая всем стандартам качества, высоко ценится в лесной и лесозаготовительной отраслях, строительном и агропромышленном комплексах, жилищно-коммунальном хозяйстве, металлургической и нефтегазовой промышленности», – отметил глава региона.
Он также пожелал коллективу «Велмаша» благополучия, здоровья, сил и новых трудовых достижений. Предприятию глава региона пожелал также процветания, непрерывного развития, а также экономической и финансовой стабильности.
В торжественном мероприятии приняли участие действующие работники завода и ветераны производства, а также почетные гости.
Также в честь юбилея предприятия в краеведческом музее Великих Лук открылась выставка «Рожденный войной – созданный для мира».
Отметим ,что на производственных площадках завода работает более 650 человек. Уже около 30 лет предприятием руководит Сергей Сергиенков.
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