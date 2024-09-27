Михаил Ведерников поздравил работников завода «Велмаш» с 80-летием предприятия

12:17, 27 сентября 2024, ПАИ

Великолукский машиностроительный завод отметил свое 80-летие, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Поздравительный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на торжественном мероприятии по случаю юбилея предприятия зачитал председатель комитета по экономике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев.

«За эти десятилетия завод прошел большой путь, многие поколения великолучан внесли свой вклад в его развитие – и вам действительно есть чем гордиться. Продукция завода, отвечающая всем стандартам качества, высоко ценится в лесной и лесозаготовительной отраслях, строительном и агропромышленном комплексах, жилищно-коммунальном хозяйстве, металлургической и нефтегазовой промышленности», – отметил глава региона.

Он также пожелал коллективу «Велмаша» благополучия, здоровья, сил и новых трудовых достижений. Предприятию глава региона пожелал также процветания, непрерывного развития, а также экономической и финансовой стабильности.

В торжественном мероприятии приняли участие действующие работники завода и ветераны производства, а также почетные гости.

Также в честь юбилея предприятия в краеведческом музее Великих Лук открылась выставка «Рожденный войной – созданный для мира».

Отметим ,что на производственных площадках завода работает более 650 человек. Уже около 30 лет предприятием руководит Сергей Сергиенков.