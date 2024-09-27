«Сдохни, тварь!»: 25 ударов нанесла псковичка соседке в ходе конфликта

12:19, 27 сентября 2024, ПАИ

Псковичка нанесла не менее 25 ударов своей соседке в ходе ссоры, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Следствие установило, что в июле этого года псковичка ночью распивала алкоголь в своей квартире. Около 4:00 она захотела позвать в гости свою подругу, которая живёт в соседней квартире, но её дома не оказалось. После этого женщина подумала, что её подруга может находиться в гостях у другой соседки. Когда женщина пришла к ней, то соседка ответила, что гостей у неё нет, и стала возмущаться тем, что к ней пришли в позднее время. Между женщинами начался конфликт, в ходе которого они стали оскорблять друг друга. Когда одна из женщин повернулась спиной, то другая схватила её руками за плечи и потянула к себе. Женщина упала, и псковичка села на неё сверху и стала бить по лицу. После этого она схватила женщину за горло и начала душить со словами: «Сдохни, тварь! Я хочу, чтобы ты умерла!». Когда в коридоре появился мужчина, то он оттащил напавшую женщину.

Согласно заключению экспертизы, пострадавшей нанесли не менее 25 ударов. Уголовное дело направлено в суд.