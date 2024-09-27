Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

«Сдохни, тварь!»: 25 ударов нанесла псковичка соседке в ходе конфликта

Псковичка нанесла не менее 25 ударов своей соседке в ходе ссоры, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Следствие установило, что в июле этого года псковичка ночью распивала алкоголь в своей квартире. Около 4:00 она захотела позвать в гости свою подругу, которая живёт в соседней квартире, но её дома не оказалось. После этого женщина подумала, что её подруга может находиться в гостях у другой соседки. Когда женщина пришла к ней, то соседка ответила, что гостей у неё нет, и стала возмущаться тем, что к ней пришли в позднее время. Между женщинами начался конфликт, в ходе которого они стали оскорблять друг друга. Когда одна из женщин повернулась спиной, то другая схватила её руками за плечи и потянула к себе. Женщина упала, и псковичка села на неё сверху и стала бить по лицу. После этого она схватила женщину за горло и начала душить со словами: «Сдохни, тварь! Я хочу, чтобы ты умерла!». Когда в коридоре появился мужчина, то он оттащил напавшую женщину.

Согласно заключению экспертизы, пострадавшей нанесли не менее 25 ударов. Уголовное дело направлено в суд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 сентября 2024

Труп работника нашли на предприятии в Новосокольниках
27 сентября 2024

Из-за хлопанья двери пскович ударил соседку ножом в живот
26 сентября 2024

Житель России пытался на спор отжаться 240 раз, но получил инфаркт на 239-м
26 сентября 2024

Бюст лётчика Сергея Каширина в Гдове разбил подросток
26 сентября 2024

Пскович переломал рёбра бывшей девушке за то, что она не ответила на его звонок
26 сентября 2024

Четверо подростков сбежали из школы-интерната в Великих Луках
26 сентября 2024

Псковича осудили за попытку диверсии на железной дороге
25 сентября 2024

11-летний ребёнок пропал в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...