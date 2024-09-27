Труп работника нашли на предприятии в Новосокольниках
Тело 44-летнего мужчины нашли на предприятии в Московском переулке в Новосокольниках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, насильственных следов, приведших к смерти, не обнаружено.
На месте работают правоохранительные органы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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