О доверчивости россиян к фишинговым письмам рассказали в «Мегафоне»

14:10, 27 сентября 2024, ПАИ

По результатам совместного анализа тренировочных фишинговых рассылок, проведённого «Мегафоном» и «Лабораторией Касперского», в среднем треть персонала в российских компаниях доверяет сымитированным фишинговым письмам. Сотрудники активно переходят по присланным ссылкам, если им сообщают, например, о введении дресс-кода или предлагают посмотреть фото с корпоративного мероприятия. Эксперты по кибербезопасности обращают внимание, что излишняя доверчивость может нести заметные риски для организаций. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Мегафона».

Результаты анализа были получены на основании данных статистики двух решений – «Мегафон Security Awareness» и платформы по повышению киберграмотности сотрудников Kaspersky Automated Security Awareness Platform. Анализировались тренировочные фишинговые рассылки, проведённые в интересах корпоративных клиентов мобильного оператора и разработчика решений в области кибербезопасности в январе–августе текущего года в России.

Тестирования бизнеса на восприимчивость к фишинговым атакам проводятся в соответствии с принципами белого хакинга. Для рассылки могут специально разрабатывать сайты-имитаторы, брендинг, похожий на оригинальный, а также применять методы социальной инженерии. В отличие от настоящих мошеннических рассылок, скомпрометированные данные пользователей не собираются и не хранятся. Организаторы лишь подсчитывают количество ошибок персонала заказчика и предоставляют отчёт.

В среднем половина сотрудников российского бизнеса открывает письма из сымитированных рассылок, 35% переходят по ссылке, каждый третий из них (10%) вводит свои персональные данные на сторонних ресурсах. Если сообщение содержит файл-вложение, то 8,3% адресатов открывают его. Самый большой показатель компрометации информации по одной из рассылок составил 33% – каждый третий работник предоставил свои данные. Однако среди компаний, которые провели обучение персонала, эти показатели существенно ниже: только 9% сотрудников открывает вредоносные письма, 2% переходит по ссылке и 0,2% компрометируют свои сведения. Примечательно, что количество компаний, которые проводят обучение и тестовые фишинговые рассылки, за последний год увеличилось в 2,5 раза. Большая часть из них – представители малого бизнеса.

Среди отдельных тренировочных фишинговых рассылок, вызвавших наибольшее доверие среди сотрудников российских компаний, оказались поддельные обращения от HR- и IT-отделов. Например, из рассылки о введении дресс-кода по ссылке перешло три четверти получивших её адресатов (77%). Письмо с темой «Фото с корпоратива» заинтересовало 32%. Также повышенным интересом пользовалась тема «Нарушение корпоративной политики использования учётных записей». По ссылке из письма с таким заголовком кликнули 23% получателей. На безобидное, казалось бы, письмо якобы от специалистов HR-отделов с просьбой пройти онлайн-опрос попались 14% пользователей от общего числа тех, кому оно пришло в рамках ещё одной тренировочной рассылки. К тому же всегда остаётся остроактуальной тема денег. Письмам с заголовками «Ваши средства перемещены в частный инвестиционный фонд» и «Ваша страховая компания отклонила ваше заявление как немедицинское» поверили по 14% получателей.

«Фишинг остаётся одной из самых актуальных киберугроз. Основные признаки поддельного сообщения – эмоциональные и вовлекающие темы, ошибки и опечатки, странности в оформлении письма, в адресах отправителей и ссылках. Организациям крайне важно повышать уровень кибергигиены в компании и прививать сотрудникам необходимые навыки цифровой безопасности, в том числе с помощью симулированных фишинговых рассылок. Это помогает анализировать уровень киберграмотности в организации и отрабатывать полученные работниками знания на практике. Однако важно помнить, что для всесторонней эффективной защиты от современного ландшафта киберугроз бизнесу важно обеспечивать комплексную киберзащиту, один из элементов которой – решения для повышения киберграмотности сотрудников», – отметила эксперт направления повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness Татьяна Шумайлова.

«Мегафон» противодействует фишингу на разных уровнях. Как оператор мобильной связи – блокирует абонентам доступ с мобильных устройств на поддельные сайты, количество которых увеличивается примерно в два раза ежегодно. Как технологический партнёр бизнеса – анализирует основные тренды в фишинге, отслеживает новые фишинговые домены и использует данную информацию для обогащения других сервисов кибербезопасности. А главное, что с коллегами по отрасли мы единым фронтом ведём борьбу с мошенниками и хакерами», – прокомментировал директор по развитию облачных и инфраструктурных проектов «Мегафона» Александр Осипов.

«Мегафон» – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления IT и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT-видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырёх тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 77,3 млн клиентов.

О «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. На сегодняшний день компания защитила более одного миллиарда устройств от массовых киберугроз и целенаправленных атак, а накопленные ей знания и опыт последовательно трансформируются в инновационные решения и услуги для защиты бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей по всему миру. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые технологии для защиты конечных устройств, ряд специализированных продуктов и сервисов, а также кибериммунные решения для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Мы помогаем 200 тысячам корпоративных клиентов во всём мире защищать самое ценное для них. Подробнее – на www.kaspersky.ru.

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