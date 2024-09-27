700 гектаров леса в Псковской области повреждены ложным осиновым трутовиком
Итоги полевых работ по государственному лесопатологическому мониторингу на территории Псковской области подвели специалисты филиала ФБУ «Рослезащита». Об этом ПАИ сообщили в Центре защиты леса Новгородской области.
В 2024 году лесопатологи провели регулярные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов на 24 постоянных пунктах наблюдения в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Невельском, Опочецком, Печорском, Плюсском, Порховском и Стругокрасненском лесничествах.
Выборочные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов специалисты провели на площади около четырёх тысяч гектаров, из которых более половины ослаблены различными факторами. При этом самой распространённой причиной ослабления стали погодные условия – около 40%.
Кроме того, более 700 гектаров осиновых насаждений повреждены ложным осиновым трутовиком, такая же площадь лесов подвержена переувлажнению.
«Результаты государственного лесопатологического мониторинга будут использованы для обеспечения своевременного прогнозирования санитарного и лесопатологического состояния насаждений, выдачи рекомендаций о проведении мероприятий в области защиты лесов и планирования санитарно-оздоровительных мероприятий», – отметил директор ЦЗЛ Новгородской области Роман Глебов.
Отметим, что гриб ложный осиновый трутовик – опасный паразит, который вызывает быстро распространяющуюся светлую желтовато-белую гниль, пронизанную чёрными линиями.