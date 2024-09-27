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Общество

Цифровое удостоверение для многодетных семей протестируют псковичи

Псковские многодетные семьи примут участие в пробном этапе внедрения цифрового удостоверения с 1 октября 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской области.

Цифровое удостоверение для многодетных семей протестируют псковичи. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В течение следующих трёх месяцев уточнят порядок формирования и использования цифрового удостоверения для подтверждения статуса многодетной семьи и получения льгот. В цифровом удостоверении будет специальный QR-код, который будет отображаться на сайте «Госуслуги» в разделе «Семья и дети» в личном кабинете.

Родителям нужно будет подать согласие на получение двухмерного штрихкода, если семья получает меры социальной поддержки для многодетных семей, имеет справку о праве на их получение или удостоверение Псковской области с электронным QR-кодом. Сделать это можно через «Госуслуги».

Также на сайте можно подать заявление на установление статуса многодетной семьи, если такого у неё нет. Решение будет доступно в течение десяти рабочих дней в личном кабинете «Госуслуг». Далее родителям нужно дать согласие на получение QR-кода.

Воспользоваться специальным штрихкодом многодетные семьи могут для подтверждения их статуса при посещении учреждений культуры, получения льгот, услуг и мер поддержки.

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