Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Всероссийская акция для школьников «Во славу русского гения» проходит в Псковской области

Всероссийская акция для школьников «Во славу русского гения» проходит в Псковской области. Акция проходит по всей стране и посвящена 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина и призвана не только подчеркнуть величие гения русской литературы, но и открыть новые горизонты для юных талантов. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.

Всероссийская акция для школьников «Во славу русского гения» проходит в Псковской области. Изображение предоставили организаторы

Школьники могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои художественные, литературные и артистические способности в четырёх номинациях: «Пушкинские чтения» – выразительное прочтение стихов А. С. Пушкина, «Пушкин и театр» – театральные постановки по произведениям великого поэта, «Пушкин в живописи» – создание портрета Александра Пушкина или иллюстрации к одному из его произведений, «И в новом веке Пушкин с нами» – создание собственного произведения, посвящённого творчеству поэта.

Для участия в акции необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и до 15 октября оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей в области театра и литературы, выберет 50 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 сентября 2024

Всероссийская акция для школьников «Во славу русского гения» проходит в Псковской области
27 сентября 2024

Юлия Пересильд снимается в новом фильме о космосе
27 сентября 2024

Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём туризма
26 сентября 2024

Вечер памяти Валентина Курбатова «Время Русь собирать» прошёл в псковской библиотеке
26 сентября 2024

Литературный фестиваль «Книжная яблоня» проходит в Пскове
26 сентября 2024

Режиссёр Алексей Свиридов стал гостем программы «Минкульт». Главное
26 сентября 2024

Режиссёр Алексей Свиридов рассказал, как удалось прийти в кино после военного вуза
26 сентября 2024

Почему появился деструктивный эпатаж в кино, рассказал режиссёр Алексей Свиридов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...