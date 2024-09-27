Всероссийская акция для школьников «Во славу русского гения» проходит в Псковской области

15:01, 27 сентября 2024, ПАИ

Всероссийская акция для школьников «Во славу русского гения» проходит в Псковской области. Акция проходит по всей стране и посвящена 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина и призвана не только подчеркнуть величие гения русской литературы, но и открыть новые горизонты для юных талантов. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.

Школьники могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои художественные, литературные и артистические способности в четырёх номинациях: «Пушкинские чтения» – выразительное прочтение стихов А. С. Пушкина, «Пушкин и театр» – театральные постановки по произведениям великого поэта, «Пушкин в живописи» – создание портрета Александра Пушкина или иллюстрации к одному из его произведений, «И в новом веке Пушкин с нами» – создание собственного произведения, посвящённого творчеству поэта.

Для участия в акции необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и до 15 октября оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей в области театра и литературы, выберет 50 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».