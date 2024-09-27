Подросток пострадал в ДТП в Острове
Подросток пострадал в результате ДТП у дома № 80 на улице 25 лет Октября в Острове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП 14-летний мальчик, пассажир автомобиля Skoda, госпитализирован в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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