Делегация ПсковГУ обсудила перспективы заключения договора о сотрудничестве с представителями МГТУ «Станкин»

15:37, 27 сентября 2024, ПАИ

Руководство Московского государственного технологического университета «Станкин» провело рабочую встречу с делегацией Псковского государственного университета. В состав делегации ПсковГУ вошли проректор по научной работе Тарас Антал, руководитель ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Дмитрий Гринёв и руководитель научно-производственного департамента ПИШ Союзного государства Игорь Никифоров, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

На встрече участники обсудили подготовку к заключению соглашения о сотрудничестве между вузами, совместную реализацию программ дополнительного профессионального образования, научно-техническое сотрудничество при использовании установки прямого лазерного выращивания.

Кроме того, делегаты рассмотрели вопрос участия ПсковГУ в реализации президентского нацпроекта «Наука и кадры» в области станкостроения, оператором которого выступит «Станкин».