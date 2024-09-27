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Культура

Более 14 тысяч человек посетили выставку Псковского музея в Рязани

В Рязанском музее-заповеднике завершила свою работу выставка Псковского музея-заповедника «По платью видно, кто идёт». На ней были представлены уникальные предметы, связанные с историей и культурой коренного малочисленного народа России сето. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Рязанского музея-заповедника

Выставку посетили более 14 тысяч человек из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Владимирской области, Рязани, Перми, Оренбурга, Норильска, Астрахани, Твери, Уфы, Тулы и Байконура.

Гости Дворца Олега Рязанского кремля, где разместился выставочный проект, смогли познакомиться с серебром и предметами одежды народа сето, а также увидеть акварели псковички Анны Калашниковой-Роот. Она в своём творчестве много внимания уделяла изображению своеобразного яркого костюма народа и традиционных украшений.

Многочисленные посетители очень положительно оценили выставку и оставили более 60 восторженных комментариев в книге отзывов. Например, директор Музея истории молодёжного движения Рязани Юлия Конева поблагодарила команды двух музеев за проделанную работу и формат подачи материала, а также пожелала удачи в дальнейших выставках.

Доктор исторических наук, профессор Иванов из Уфы отметил, что выставка показалась ему очень познавательной и вызвала эстетическое удовольствие. Одна гостья поделилась, что выставка вдохновила её как мастера украшений на творчество.

Отметим, что дальше уникальные предметы из коллекции Псковского музея-заповедника отправятся в Коломну, где выставка «По платью видно, кто идёт» откроется 3 октября.

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