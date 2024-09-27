Компания «Газпром теплоэнерго Псков» завершает подготовку к отопительному сезону

17:28, 27 сентября 2024, ПАИ

ООО «Газпром теплоэнерго Псков» завершает подготовку к отопительному сезону. В межотопительный период на объектах компании был выполнен серьёзный комплекс работ. В частности, в котельных специалисты провели техническое обслуживание и ремонт насосного оборудования с заменой двух насосов. На шести источниках теплоснабжения были осуществлены режимно-наладочные испытания 13 котлоагрегатов. Проведены пробные протапливания на основном виде топлива на всех источниках теплоснабжения, проверена работоспособность систем резервного электро- и топливоснабжения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

На тепловых сетях компании протяжённостью 35,2 километра выполнены гидравлические испытания, по результатам которых выявлено и устранено семь дефектов. Гидравлические испытания являются частью комплекса ежегодных диагностических и ремонтных мероприятий. Их цель – своевременное обнаружение и устранение повреждений и потенциально ненадёжных участков трубопроводов для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей в отопительном сезоне.

В настоящее время активно ведётся подготовка к осенне-зимнему периоду конечных потребителей. Котельные «Газпром теплоэнерго Псков» осуществляют теплоснабжение 531 здания, среди которых – 341 жилой дом, 64 объекта социальной сферы, 126 объектов – коммерческие организации и предприниматели. На сегодняшний день к приёму тепловой энергии полностью готовы объекты социальной сферы, на 97% – жилые дома, на 74% – коммерческие структуры. В «Газпром теплоэнерго Псков» настаивают на необходимости оперативного устранения потребителями замечаний, полученных в ходе проверки внутридомовых систем теплопотребления. В компании также подчеркивают, что в случае невыполнения в установленные сроки предписаний, влияющих на надёжность работы оборудования в отопительный период, акты готовности таким потребителям подписаны не будут.

«Газпром теплоэнерго Псков» полностью выполняет свои обязательства перед потребителями. Тем не менее ряд потребителей накопили просроченную задолженность за тепловую энергию в размере 65,7 миллиона рублей. В компании напоминают о необходимости своевременно и в полном объёме производить текущие платежи за потребленные энергоресурсы. Компания применяет все законные меры по взысканию задолженности, включающие как претензионно-исковую работу, так и возможное введение ограничений поставки тепловой энергии.

АО «Газпром теплоэнерго» – крупный российский теплоэнергетический холдинг. Компания объединяет 16 региональных теплоснабжающих предприятий. Дочерние компании холдинга обеспечивают работу 1 083 объектов теплоэнергетики общей установленной тепловой мощностью более 9,6 тысячи Гкал/ч.

В Псковской области АО «Газпром теплоэнерго» представлено дочерним обществом – ООО «Газпром теплоэнерго Псков».

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