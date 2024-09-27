Пять электробагги передал губернатор псковской дивизии

16:09, 27 сентября 2024, ПАИ

Пять электробагги 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии передал губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Ранее с просьбой помочь приобрести такую технику к правительству обратилось командование одной из частей, рассказал губернатор.

«Такая техника очень нужна в зоне проведения специальной военной операции. Багги бесшумно работают и невидимы для тепловизоров, морозостойкие, могут перевозить до 400 килограммов грузов и до пяти человек личного состава. Уверен, что они пригодятся бойцам на передовой и помогут спасти много жизней», – отметил Михаил Ведерников.