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Общество

Пять электробагги передал губернатор псковской дивизии

Пять электробагги 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии передал губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Ранее с просьбой помочь приобрести такую технику к правительству обратилось командование одной из частей, рассказал губернатор.

«Такая техника очень нужна в зоне проведения специальной военной операции. Багги бесшумно работают и невидимы для тепловизоров, морозостойкие, могут перевозить до 400 килограммов грузов и до пяти человек личного состава. Уверен, что они пригодятся бойцам на передовой и помогут спасти много жизней», – отметил Михаил Ведерников.

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Пять электробагги передал губернатор псковской дивизии

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