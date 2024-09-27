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Культура

На «Расписные выходные» приглашают псковичей в Изборск

Новое занятие из цикла «Расписные выходные» состоится в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 28 и 29 сентября. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

На «Расписные выходные» приглашают псковичей в Изборск. Фото: Изборский музей-заповедник

В этот раз гости смогут принять участие в мастер-классе по мотивам выставки «Судьба на гравюре». Она посвящена 70-летию со дня рождения псковского художника-графика, члена Союза художников России Александра Шершнева.

Участники смогут также познакомиться с процессом создания гравюры и попробуют создать иллюстрацию к сказке А. С. Пушкина в технике граттажа.

Для того, чтобы принять участие в мастер-классе, нужно записаться по телефону 8-921-219-84-70 с 9:00 до 17:00. Место проведения: музейная мастерская в Доме купца Шведова (улица Печорская, 32).

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