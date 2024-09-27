Гдовские футболисты стали серебряными призёрами первенства России по микрофутзалу

16:41, 27 сентября 2024, ПАИ

Гдовская команда «Хищники» стала серебряным призёром первенства России по микрофутзалу, который прошёл в Калуге. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

В финальном матче турнира «Хищники» уступили команде «Волга» из Ульяновской области со счётом 0:1.

«К сожалению, мы стали только вторыми. В финале мы играли как минимум не хуже, но пропустили один мяч и стали только вторыми. Я хочу поблагодарить всех гдовичей, всех наших болельщиков. Мы играли для вас, для Гдова. Я считаю, что это всё равно победа, и её мы посвящаем вам», – прокомментировал результат тренер команды Константин Албегов.

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