Четыре медали завоевали великолукские студенты на международном турнире по греко-римской борьбе

16:48, 27 сентября 2024, ПАИ

Четыре медали завоевали студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) на международном турнире по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира и Европы, серебряного призёра Олимпийских игр Владимира Чебоксарова. Соревнования прошли в Тюмени с 23 по 25 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.



Фото: пресс-служба ВЛГАФК



Фото: пресс-служба ВЛГАФК



Фото: пресс-служба ВЛГАФК





Студент ВЛГАФК Садык Лалаев выиграл золото в весовой категории до 63 килограммов, а Анвар Аллахьяров в этой весовой категории занял второе место. Две бронзы завоевали Лазарь Самойлов в весе до 60 килограммов и Муслим Исаев в весе до 67 килограммов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».