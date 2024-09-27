Культурные выходные проходят в Бежаницах

16:44, 27 сентября 2024, ПАИ

Культурные выходные проходят в Бежаницах, сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.



Фото: комитет по культуре Псковской области



Фото: комитет по культуре Псковской области



Фото: комитет по культуре Псковской области



Фото: комитет по культуре Псковской области



Фото: комитет по культуре Псковской области



Фото: комитет по культуре Псковской области











В открытии мероприятия приняли участие глава района Сергей Михеев, и. о. директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова, а также представителя АНО «Псковкреатив» Лариса Семашко.

В рамках мероприятия также работают выставка профессиональных художников, выставка кукол, а также представлена вышитая карта Псковской области. Все желающие могут принять участие в мастер-классе по верховой набойке – технике создания уникальных узоров на ткани.

Кроме того, для жителей и гостей Бежаниц прошли спектакли от театра кукол.