11 бойцов получили удостоверения ветеранов боевых действий в Пскове

17:18, 27 сентября 2024, ПАИ

Торжественная церемония вручения удостоверений ветеранов боевых действий 11 участникам специальной военной операции в составе ЧВК состоялось в Псковском филиале фонда «Защитники Отечества». Об этом ПАИ сообщили в филиале.

Церемония вручения началась с прослушивания гимна фонда. Затем с приветственным словом к гостям, которые приехали со своими семьями, обратилась руководитель филиала фонда по Псковской области Надежда Васильева.

Она поблагодарила бойцов за мужество и беспрекословное исполнение своего гражданского долга, напомнив о цели создания фонда.



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



















«Фонд «Защитники Отечества» и есть та «горячая линия», созданная в соответствии с указом президента России, которая защищает и восстанавливает права наших ветеранов и членов их семей. Мы сами оперативно обращаемся в учреждения и организации, чтобы вы получили помощь и все готовые решённые вопросы в рамках одного окна», – подчеркнула Надежда Васильева.

Удостоверения бойцам вручил военный комиссар Пскова и Псковского района Николай Александров. Кроме того, с получением удостоверений участников встречи поздравил заместитель начальника управления специальных программ правительства Псковской области Геннадий Тотров и руководитель филиала Центра военно-спортивной подготовки «Воин» Владислав Бобылев.

«Поучение удостоверения ВБД является подтверждением моего поступка. Я всегда знал, что в случае чего пойду защищать Родину в ряду первых. И когда началась СВО, я понял, что пришло время отвечать за свои слова, поэтому я ушёл добровольцем», – отметил ветеран боевых действий, участник СВО, сотрудник таможенный службы Николай Новолодский.

Отметим, что удостоверения получили жители Дно, Порхова, Пскова, Пушкинских Гор, а также Бежаницкого, Палкинского и Усвятского районов. Всего в регион пришло 40 удостоверений, вручения которых будут проводиться в районах и муниципальных округах Псковской области сразу по факту прибытия документов из Пскова.