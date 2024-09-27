Расчистка реки Псковы завершится к концу 2024 года

16:54, 27 сентября 2024, ПАИ

Завершить расчистку реки Псковы планируется к концу 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Река уже очищена от кустарника и мелколесья. Также подрядчик провёл бульдозерные работы и переместил валуны. Кроме того, выполнена механическая расчистка русла водного объекта.

Всего в рамках нацпроекта будет расчищено около 7,1 километра. На расчистку реки из федерального бюджета выделено более 30 млн рублей.

Расчистка русла реки Псковы проводится в целях улучшения гидрографической сети Псковской области.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» президентского нацпроекта «Экология».