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Общество

Расчистка реки Псковы завершится к концу 2024 года

Завершить расчистку реки Псковы планируется к концу 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Расчистка реки Псковы завершится к концу 2024 года. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Река уже очищена от кустарника и мелколесья. Также подрядчик провёл бульдозерные работы и переместил валуны. Кроме того, выполнена механическая расчистка русла водного объекта.

Всего в рамках нацпроекта будет расчищено около 7,1 километра. На расчистку реки из федерального бюджета выделено более 30 млн рублей.

Расчистка русла реки Псковы проводится в целях улучшения гидрографической сети Псковской области.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» президентского нацпроекта «Экология».

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