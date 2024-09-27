Швейцарская 18-летняя велогонщица скончалась после падения на чемпионате мира

16:55, 27 сентября 2024, ПАИ

Швейцарская 18-летняя велогонщица Мюриэль Фуррер скончалась от травм в результате падения во время групповой гонки на чемпионате мира среди юниоров, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов.

Вчера, 26 сентября гонщица упала во время гонки в Цюрихе, получив серьёзные повреждения головы. Её доставили в больницу на вертолёте в крайне тяжёлом состоянии, однако спасти жизнь медикам не удалось.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».