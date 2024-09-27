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Общество

113 обращений поступило в интернет-приёмную генерального директора псковских газовых компаний

Псковские газовые компании находятся на постоянной связи с потребителями, одной из площадок для общения является интернет-приёмная генерального директора Антона Дымова, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Интернет-приёмные доступны на официальных сайтах АО «Газпром газораспределение Псков» и ООО «Газпром межрегионгаз Псков». С начала 2024 года через эти сервисы поступило 113 обращений.

Большая часть обращений поступает на электронную почту газовых компаний. За неполные девять месяцев специалисты обработали и подготовили ответы на почти 900 обращений.

Помимо этого, граждане могут написать в официальные социальные сети псковский газовых компаний, а также лично обратиться в клиентские центры.

«Большая часть поступающих обращений касается газификации населённых пунктов, порядка расчётов за газ, техобслуживания, ремонта и замены газового оборудования, установки и поверки счётчиков. Обратная связь с потребителями позволяет оценить качество и доступность наших услуг, более эффективно выстраивать взаимодействие с абонентами, улучшать работу компаний», – отметил генеральный директор OOO «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АO «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

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