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Культура

Псковичка принимает участие в форуме «Евразия Global»

Начальник отдела международных отношений и молодёжных проектов Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Елизавета Зайцева представляет регион на форуме «Евразия Global» в Оренбурге. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике области.

Псковичка принимает участие в ​форуме «Евразия Global». Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области

В 2024 году главной темой форума стало развитие молодёжного сотрудничества между регионами России и зарубежными странами.

По итогам Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года за каждым регионом закреплены подшефные страны, с которыми необходимо реализовывать совместные проекты. Сейчас на форуме Елизавета Зайцева как лидер Международного клуба дружбы Псковской области совместно с участниками из подшефных государств Маврикий и Габон работает над дорожной картой по реализации Международных клубов дружбы в регионах.

Форум позволяет молодым людям из разных стран вести открытый и конструктивный диалог о будущем с учётом традиций и принципов суверенного равенства государств, отметили в комитете.

Участники форума повышают свой уровень знаний в области международных отношений и гуманитарного взаимодействия, а также улучшают компетенции в межкультурном диалоге и проектировании международных молодёжных инициатив.

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