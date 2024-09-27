Более 200 человек присоединились к акции «На работу на велосипеде» в Пскове

17:43, 27 сентября 2024, ПАИ

Акция «На работу на велосипеде», которую организовал городской молодёжный центр уже в десятый раз пятый год подряд, прошла в Пскове сегодня, 27 сентября. В этом году к акции присоединились более 200 участников. Об этом сообщили ПАИ в городском молодёжном центре.

Было организовано три пункта поддержки велосипедистов – «Энергетические точки». Они располагались в разных частях города: пересечение улицы Юбилейной и Рижского проспекта (сквер между Рижским проспектом, 68 и пешеходным переходом); возле Подросткового центра молодёжного центра (рядом с библиотекой «Родник», улица Труда, 20); у центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16). Эти пункты работали до полудня.

Помимо этого, в рамках акции по всему городу были открыты ещё 11 дополнительных пунктов для участников. Среди них были кофейни и кафе.

В каждом из этих пунктов участники акции при наличии велосипеда могли получить различные сувениры: наклейки, значки, номерки на велосипед и батончики. Также действовали скидки и бонусы от партнёров мероприятия. Эти точки можно посетить на протяжении дня до окончания работы заведения.

Также уже третий год подряд акцию поддерживает Управление МВД России по Псковской области. На одном из пунктов акции сотрудники управления выдавали световозвращающие фликеры и специально разработанные памятки.

Напомним, два раза в год Молодёжный центр присоединяется к Всероссийской акции «На работу на велосипеде»: осенью и весной. Основная идея мероприятия заключается в том, чтобы предложить горожанам хотя бы на один день отказаться от автомобиля и отдать предпочтение альтернативному виду транспорта – велосипеду.