Проекты по благоустройству Дно разработают студенты ведущих вузов России

18:29, 27 сентября 2024, ПАИ

Участники молодёжного архитектурного форума «Хакатон» посетили Дно сегодня, 27 сентября. Студенты и преподаватели из Москвы и Санкт-Петербурга, Нижнего и Великого Новгорода, а также Пскова разработают эскизные проекты для дальнейшего благоустройства территорий. В Дно для проектирования им был предложен парк имени Пушкина, территория Бульвара и парка Афганцев, а также территория, прилегающая к зданию библиотеки, сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своём телеграм-канале.

«Студенты активно общались, задавали вопросы, предлагали свои варианты решений. В течение ближайшего месяца они будут работать над нашими проектами, а далее передадут их в муниципалитет. Для нас же это будет большим подспорьем и шансом успешно войти с готовыми проектами в ту или иную программу по благоустройству», – отметил Михаил Шауркин.

Отметим, что проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).