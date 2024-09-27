Много ли пьют в Псковской области, где получить наркологическую помощь и как не стать алкоголиком – в интервью с врачами-специалистами

21:44, 27 сентября 2024, ПАИ

Какие регионы России «пьющие», а какие – нет, какое место отводится Псковской области, какая работа по профилактике алкогольной зависимости проводится, как защитить детей от зелёного змия, где получить наркологическую помощь и как не стать алкоголиком, рассказали главный врач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова и исполняющий обязанности заведующего отделением неотложной наркологической помощи Псковского областного центра психиатрии и наркологии Дмитрий Индюков в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На фоне других

– Как Псковская область выглядит на фоне других регионов России с точки зрения трезвого образа жизни?

– В России значительно снизилось потребление алкоголя. Росалкогольтабакконтроль фиксирует: 14–16 лет назад годовое потребление составляло 16-17 литров алкоголя на человека. По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, с 2008 по 2021 год потребление алкоголя снизилось на 43 %. Также меняются предпочтения: жители России стали пить больше вина, отказываясь от крепких напитков, особенно молодёжь. В связи с этим снизилась смертность, уменьшилось количество «пьяных» правонарушений: за прошлый год, по данным МВД, – на 12-13 %. Наша область и наш город не исключения. Если говорить о регионах, то есть обстоятельства, способствующие и препятствующие развитию алкоголизма. Например, в организме жителя Крайнего Севера мало ферментов, расщепляющих алкоголь, и зависимость наступает очень быстро. А на Кавказе в силу религиозных факторов крайне низкий уровень потребления спиртных напитков. Мы находимся где-то посередине.

– Может быть, люди пьют самодельный алкоголь?

– Такое есть. Но если снижается количество преступлений и смертей, связанных с алкоголем, то очевидна тенденция к уменьшению потребления спиртного. Особенно радует, что мы видим это в молодёжной среде. Молодёжь находит другие способы развлечений – появляется много площадок для занятий спортом, велодорожки, парки. И в будущем молодые люди либо придут к весьма умеренному потреблению, либо полностью откажутся от алкоголя.

Командная работа

– Государственная политика, просветительская и профилактическая работа врачей тоже своё дело делают.

– Да, сейчас многие интернет-порталы развиваю эту тему. Например, takzdorovo.ru – официальный портал Минздрава России. Там много интересной информации не только о потреблении алкоголя, а вообще о здоровом образе жизни, питании и привычках. Всё это в жизни очень даже пригодится.

Что касается профилактики, заведующая наркологическим отделением по обслуживанию детей и подростков филиала «Псковский» областного клинического центра психиатрии и наркологии Татьяна Антонова любит детей и умеет доносить информацию до подростков. Активно в Пскове работают педагоги. Вообще в Псковской области командная работа по профилактике алкогольной зависимости идёт очень хорошо. Педагоги, специалисты-наркологи, служба МВД, служба по контролю за оборотом наркотиков действуют взаимосвязанно. Мы со всех сторон охватываем проблему и доносим информацию грамотно и доходчиво, чтобы молодые люди понимали, с чем они могут столкнуться и как этого избежать.

– Проблема стала менее глобальной, не такой страшной, как 15–25 лет назад.

– Был принят очень правильный закон о запрете рекламы алкоголя и табака, законодательные акты, запрещающие распитие алкоголя в запрещённых местах. В итоге люди заметно меньше стали курить, а нарушителей – любителей выпить штрафуют, заводят административные дела. В Псковской области к этому относятся серьёзно, так что ситуацию с уровнем потребления алкоголя можно назвать достаточно благополучной.

Без генетической передачи

– Но ещё есть семья и окружение.

– Зависимость от алкоголя – это биопсихосоциальная болезнь. Тут действуют социальный фактор, менталитет конкретного региона и многое другое. Понятия генетической передачи алкогольной зависимости нет. Есть определённые генетические заболевания, которые могут менять отношение развивающегося организма к алкоголю. Не зря мы говорим о раннем и детском алкоголизме. Слава богу, у нас сейчас практически нет таких пациентов-подростков.

Если ребёнок видит в семье безудержное потребление алкоголя, возможны два варианта: либо резкое отрицание, когда дети вообще отказываются от него, либо идут по родительской дороге. Ситуация во всём мире примерно одинаковая: считается, что около 30 % детей, выросших в семье пьющих родителей, тоже будут пить. С такими детьми мы много занимаемся, и это сложнее всего, потому что они возвращаются домой, где видят совершенно другую картину.

Если малыш растёт в семье, где родители употребляют алкоголь лишь по праздникам, и он это видит, у него формируется понятие, что употреблять – это норма, и впоследствии при сопутствующих обстоятельствах возможно развитие алкогольной зависимости. Поэтому в благополучных семьях тоже не исключён такой вариант. Давайте ограждать наших детей и подростков от таких праздников и гуляний.

– Что скажете о специфических фестивалях, которые проходят каждый год в Финском парке?

– Отношение нейтральное. Люди приходят отдохнуть, и каждый человек хочет радости, поэтому не стоит быть слишком категоричными. Но приходить с детьми, подростками однозначно неправильно.

– А как же семейные застолья и культура потребления?

– Застолье, вкусная еда и небольшое количество хорошего алкоголя – пожалуйста. Но организуйте стол для детей в другой комнате. Сейчас многие отмечают дни рождения в кафе. Взрослые спокойно сидят за своим столом, а дети – под присмотром аниматора в детском зале и не видят взрослых с рюмками. Это один из факторов ограждения ребёнка от понятия «алкоголь – норма».

Все люди разные

– Почему в непьющей семье один ребёнок становится зависимым, а другой – нет?

– Одинаковых людей не бывает, даже близнецы становятся абсолютно разными личностями. Важны особенности характера. Один ребёнок – лидер, а второй подчиняется. Ему надо самовыразиться, а как, он не знает. Небольшие дозы этилового спирта дают возможность выработать дофамин – гормон радости. Вот он получил этот гормон радости на короткий период времени и почувствовал себя в кругу тех, кто ему поднёс, раскованно, комфортно. Нельзя дать возможности закрепить это состояние – тут нужны специалисты, способные поговорить с ребёнком: психологи, социальные работники, педагоги. А потом уже и врачи.

– Значит, алкоголизму подвержены люди со слабым характером?

– Не всегда. Иногда бывает, что на фоне сильного стресса молодой человек выпил – и ему стало хорошо. И он понял, что это самый простой способ уйти от реальности, которая ему не нравится. Если семья не заметила этого вовремя и не помогла, процесс войдёт в привычку очень быстро. Причём чем раньше человек начинает употреблять алкоголь, тем быстрее входит в стадию зависимости, с которой не всегда получается справиться.

Мнимая безопасность

– Есть ли безопасная доза?

– Всемирная организация здравоохранения рассчитала, какое количество алкоголя в неделю можно употреблять без вреда для здоровья среднестатистическому человеку средней комплекции и абсолютно здоровому. Безопасная доза указывается в порциях, стандартная порция – 10 миллилитров этанола. Для мужчин допустимо употреблять три порции в день или 21 порцию в неделю при условии, что два дня – полностью трезвые. Женщинам – две порции в день или 14 в неделю. По вину для женщин наши врачи и западные дают такие цифры: 100 миллилитров в день не более двух раз в неделю, пива – 300 миллилитров, крепких напитков – 30 миллилитров. Для мужчин 200 миллилитров пива и 50 миллилитров крепких напитков. И не более. Это маленькие безопасные дозы.

Но здоровых людей у нас нет, есть недообследованные. Поэтому мы говорим: чем больше человек выпивает даже в небольших дозах, тем больший вред наносит здоровью.

И надо обязательно помнить: все эти дозы ни в коем случае не рекомендуемые. Это дозы безопасные, но при этом у алкоголя слишком много «но». Лучше вообще не употреблять.

Стандартный пациент

– Каков средний возраст ваших пациентов?

– Достаточно молодые – 35–45 лет. Это пациенты, у которых уже есть болезнь, зависимость от алкоголя. Четверть из них – женщины.

– Как люди попадают к вам?

– Больше тех, кто обращаются сами. Это когда человек в пограничном состоянии, от употребления алкоголя у него депрессивность, раздражительность, беспокойство, нарушение сна, тревога.

Приходят к нам также в сопровождении родственников, соглашаясь на лечение. Закон об оказании психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании гласит, что это исключительно добровольное дело.

Бывают запойные состояния с признаками зависимости. Люди сначала пытаются сами справиться разными способами вроде «похмелюсь – и мне легче станет». Но это замкнутый круг, симптоматика развивается всё больше и больше. Вплоть до того, что наступает острый синдром с галлюцинациями и бредом. В этих случаях к нам привозит скорая помощь.

– Когда люди приходят сами, они понимают, что зависимы?

– Ещё нет. Им плохо. Они попробовали лечиться народными методами, попробовали у частников. А в конечном итоге всегда обращаются к нам. Почему? Потому что хотят убрать это «плохо», не желают чувствовать дискомфорт. Только после обращения к врачам-специалистам идёт разговор с человеком о том, что у него болезнь, ну и дальнейшее лечение.

– Лечение анонимное?

– Если человек поступил с психозом по неотложной, он будет состоять на учёте. При собственном обращении можно говорить об анонимном оказании помощи. Если после обращения к нам человек заключает договор, нигде никакие сведения – ни по месту работы, ни для водительского удостоверения и так далее – не будут указаны.

Суровая жизнь алкоголика

– Что такое неотложная наркологическая помощь?

– Существует острое состояние, когда после длительных возлияний, запоев, долгого употребления этилсодержащих продуктов возникает психотическое расстройство. Это может быть изменение сознания по типу делирия.

– Это «белочка»?

– Да, она. Нарастает нарушение сознания, присоединяются бредовые высказывания, галлюцинации – слуховые, зрительные, тактильные вроде червячков под кожей. Это страшно, и об этом надо говорить, потому что в таком состоянии могут совершаться и противоправные и агрессивные действия по отношению к себе и близким.

Неоказание помощи в данном варианте ведёт к ухудшению состояния вплоть до смерти. Такие больные или сами бегут к нам, или доставляются психиатрической бригадой скорой помощи, способной оценить состояние и в случае необходимости госпитализировать. Принимает Псковский областной клинической центр психиатрии и наркологии, есть наркологические койки в психиатрической больнице в Богданово, филиал в Великих Луках, и у нас в наркологическом отделении оказывается неотложная помощь.

– Как именно оказывается такая помощь?

– Это медикаментозное лечение – у нас есть все современные лекарственные средства. Плюс иногда требуется и медицинская фиксация. Делается всё для того, чтобы больной не совершил над собой и окружающими каких-то агрессивных действий. Стандарт оказания такой помощи – около двух недель. Но разные случаи бывают. Есть психозы, осложнённые соматической, неврологической патологией. К лечению этих больных мы привлекаем соответствующих специалистов.

После лечения в отделении неотложной помощи пациент сразу направляется на приём к врачу-психиатру, наркологу в диспансерное отделение. При необходимости – в дневной наркологический стационар с реабилитационными мероприятиями. Затем – снова в амбулаторную службу, где врач оценивает его состояние, даёт поддерживающую терапию. Человек не остаётся без помощи, и чем дольше время трезвости, тем реже можно ходить к врачу. Есть больные, которые принимают эту помощь и годами живут в трезвости.

– Говорят, бывших алкоголиков не бывает.

– Тема очень неоднозначная. Считается, что у алкоголика может быть длительная ремиссия, но полного выздоровления не наступает. Есть люди, которые не пьют 10, 20 и 30 лет. Но это, скорее, исключение, к сожалению. Многие из них работают с больными алкоголизмом.

Алкогольная зависимость – это хроническое рецидивирующее заболевание.

Когда мы говорим о безопасных дозах, то рассуждаем о людях, не страдающих зависимостью. Если у человека есть признаки заболевания, ему нельзя никаких доз, этиловый спирт исключён на всю оставшуюся жизнь.

– Что должно насторожить человека и его близких?

– Потеря контроля за употреблением. Если стал выпивать больше, а опьянение держится примерно на том же уровне, это говорит о росте толерантности – организм готов к алкогольной зависимости или она уже есть.

Если даже после небольших доз человек не совсем адекватен – груб, раздражителен, подозрителен или, наоборот, впадает в безудержное веселье.

Неконтролируемое употребление разных видов алкоголя за столом, неразборчивость в выборе напитков.

Желание праздника, которое появляется всё чаще. Раз в месяц по пятницам собирался с друзьями, через какое-то время – два раза и уже ищет поводы и даже обманывает близких, родных, знакомых для достижения своей цели.

В окружении человека появляются люди, с которыми он выпивает, а все остальные отходят на второй план. То есть человек, который был весь в семье, становится более отстранённым, уходит в среду, где он может приложиться к алкоголю.

На всё это нужно обращать внимание.