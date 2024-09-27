Научно-практическая конференция «От Псковской судной грамоты к принципам современного правосудия» прошла в Пскове

21:19, 27 сентября 2024, ПАИ

Всероссийская научно-практическая конференция «От Псковской судной грамоты к принципам современного правосудия: традиции и новации в российском судопроизводстве» прошла в Пскове с 26 по 27 сентября. Мероприятие посвящено 80-летию со дня образования Псковского областного суда, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В мероприятии приняли участие более 70 человек, в том числе представители апелляционных судов общей юрисдикции, представители окружных судов, председатели областных судов СЗФО и субъектов РФ, председатели арбитражных судов, профессора в области права, судьи Псковского областного суда.

На конференции обсудили исторический путь развития Псковского областного суда, роль ценностей в отправлении правосудия, парадигму правосудия в меняющемся мире, диалог судебной власти и общества и другие вопросы.

Организаторами научно-практической конференции выступили Псковский областной суд, правительство Псковской области, Российский государственный университет правосудия, Псковский государственный университет и журнал «Судья».