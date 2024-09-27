До шести лет лишения свободы грозит великолучанину, оплатившему покупки чужой картой

22:17, 27 сентября 2024, ПАИ

41-летний великолучанин обвиняется в хищении денежных средств с банковского счёта. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что в конце июля 2024 года великолучанин нашёл утерянную банковскую карту.

Вместо того чтобы обратиться в отдел полиции с заявлением об обнаружении чужой банковской карты, он проследовал в магазин «Красное и Белое», в котором приобрёл спиртное и закуску, после чего оплатил покупки чужой картой по чеку на четыре тысячи рублей.

Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.