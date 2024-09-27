Историк ПсковГУ представила проект «Без срока давности» в Витебском госуниверситете имени Машерова
Заведующая лабораторией изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории Псковского государственного университета Татьяна Хришкевич приняла участие во встрече руководства прокуратуры Витебской области с коллегами из Псковской и Смоленской областей. Мероприятие прошло на базе Витебского государственного университета имени П. М. Машерова. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.
В ходе рабочей встречи участники обсудили применение результатов расследований уголовных дел о геноциде русского и белорусского народов в годы Великой Отечественной войны, а также установления юридических фактов геноцида советского народа в нормотворческой, образовательной и информационной сферах.
Татьяна Хришкевич представила опыт внедрения материалов в научную, образовательную, информационную, молодёжную и международную политику Псковского государственного университета в рамках реализации федерального проекта «Без срока давности».
Фестиваль ГТО в Дедовичах объединил муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области
В Псковской области прошёл массовый рейд по выявлению автомобилей, принадлежащих должникам