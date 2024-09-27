Похитила, съела, выкинула: псковичка украла товары из магазина и быстро избавилась от них

23:03, 27 сентября 2024, ПАИ

Уголовное дело псковички, совершившей кражу стереогарнитуры и продуктов, направлено в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщили в городской прокуратуре.

Находясь в магазине самообслуживания, псковичка решила часть товара похитить, а часть оплатить на кассе, чтобы не вызвать подозрения. Она брала с полок товары и складывала их сначала в тележку, а потом в сумку.

В сумку она спрятала три коробки со стереогарнитурой, две бутылки сидра, одну коробку с мобильным телефоном, три упаковки шоколада, беспроводную компьютерную мышь, пять упаковок сливочного масла, сыр, а также колбасу. Отдельно она положила товар, который собиралась оплатить.

После оплаты части товаров на кассе она направилась домой, где продукты питания съела, а стереогарнитуру и компьютерную мышь выбросила.

Всего псковичка похитила товары на 5 500 рублей. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает за это лишение свободы на срок до двух лет.