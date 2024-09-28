Один человек пострадал в ночном ДТП в Пскове
Столкновение двух автомобилей произошло у дома № 87а на улице Коммунальной в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадал один человек. Он госпитализирован в медучреждение.
На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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