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Происшествия

Один человек пострадал в ночном ДТП в Пскове

Столкновение двух автомобилей произошло у дома № 87а на улице Коммунальной в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Один человек пострадал в ночном ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек пострадал в ночном ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек пострадал в ночном ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек пострадал в ночном ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП пострадал один человек. Он госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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