Один человек пострадал в ночном ДТП в Пскове

09:00, 28 сентября 2024, ПАИ

Столкновение двух автомобилей произошло у дома № 87а на улице Коммунальной в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал один человек. Он госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.