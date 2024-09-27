Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

День работника атомной промышленности отмечают в России сегодня

День работника атомной промышленности отмечают в России сегодня, 28 сентября, пишет calend.ru.

28 сентября в 1942 году вышло в свет распоряжение «Об организации работ по урану», а также было одобрено создание специальной лаборатории атомного ядра.

В 1943 году группа советских физиков под руководством Игоря Курчатова смонтировала модель реактора для изучения нейтронно-физических процессов. Полученные данные стали основой для создания методов расчёта атомных реакторов.

Сейчас атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс, включающий около 450 предприятий и организаций, в которых занято свыше 350 тысяч человек. Объём производимой на АЭС электроэнергии достигает 20 %.

В праздник на отраслевых предприятиях и на правительственном уровне проходят различные торжественные мероприятия, подводят итоги развития отрасли за прошедший период, рассматривают планы дальнейшего развития. Также в этот день вручают государственные награды работникам, добившимся успехов в профессиональной деятельности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 сентября 2024

Центр «Мой бизнес» Псковской области отмечает 15-летие
27 сентября 2024

Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
26 сентября 2024

Псковская область развивает сотрудничество с ДНР
26 сентября 2024

Новый механизм сдерживания цен на яйца введут в России
25 сентября 2024

Осенний сезон игры «Бизнес-знаток» стартовал в Пскове
25 сентября 2024

Подписчики СберПрайм сэкономили более 130 млрд рублей
25 сентября 2024

Кому в России с 1 октября ждать повышения пенсии
24 сентября 2024

МРОТ в России вырастет на 16,5%

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...