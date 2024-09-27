День работника атомной промышленности отмечают в России сегодня

09:17, 28 сентября 2024, ПАИ

День работника атомной промышленности отмечают в России сегодня, 28 сентября, пишет calend.ru.

28 сентября в 1942 году вышло в свет распоряжение «Об организации работ по урану», а также было одобрено создание специальной лаборатории атомного ядра.

В 1943 году группа советских физиков под руководством Игоря Курчатова смонтировала модель реактора для изучения нейтронно-физических процессов. Полученные данные стали основой для создания методов расчёта атомных реакторов.

Сейчас атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс, включающий около 450 предприятий и организаций, в которых занято свыше 350 тысяч человек. Объём производимой на АЭС электроэнергии достигает 20 %.

В праздник на отраслевых предприятиях и на правительственном уровне проходят различные торжественные мероприятия, подводят итоги развития отрасли за прошедший период, рассматривают планы дальнейшего развития. Также в этот день вручают государственные награды работникам, добившимся успехов в профессиональной деятельности.