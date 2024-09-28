19-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов в Красногородске

09:28, 28 сентября 2024, ПАИ

Два пешехода погибли в результате наезда автомобиля в Красногородске, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

У АЗС № 4 в Красногородске 19-летний водитель автомобиля Lada Granta допустил наезд на двух пешеходов, которые, по предварительным данным, сидели на дороге. В результате ДТП оба пешехода скончались на месте от полученных травм.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.