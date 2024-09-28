19-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов в Красногородске
Два пешехода погибли в результате наезда автомобиля в Красногородске, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
У АЗС № 4 в Красногородске 19-летний водитель автомобиля Lada Granta допустил наезд на двух пешеходов, которые, по предварительным данным, сидели на дороге. В результате ДТП оба пешехода скончались на месте от полученных травм.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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