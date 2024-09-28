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Общество

Судить о погоде по поведению гусей советует сегодня народный календарь

Память святого Никиты Готфского, которого православная церковь почитает в лике великомученика, отмечается сегодня, пишет calend.ru.

На Руси на Никиту в деревнях начинался забой гусей, откормленных за лето. Дикие гуси в это же время улетали в тёплые края, и охотники выходили на последний промысел.

В этот день говорили: «Гуси летят – зимушку на хвосте тащат, снег несут», – и делали различные предсказания, наблюдая за полётом птиц. Полёт гусей на большой высоте предвещал высокое половодье весной. По поведению гусей судили и о погоде на ближайшее время: если птица стоит над лужей, поджимая одну ногу, значит, будет мороз, если полощется в воде – будет тепло.

В это время также убирали репу с огорода, обрезали ей ботву, поэтому праздник нередко называли Репорезом.

Детям же рассказывали сказку про репку и загадывали различные загадки.

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